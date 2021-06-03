Дерипаска призвал «осуществить все то, что нам говорили по телеку»

Миллиардер Олег Дерипаска призвал «приятные лица» «осуществить все то, что нам говорили по телеку (телевизору)». По его словам, в стране уже десять лет «фактически» стабильность. У власти нет оппозиции, и власть может «заняться делом».

Об этом миллиардер заявил на Петербургском международном экономическом форуме, передает Forbes. Дерипаска также сказал, что в ближайшие три года России «крупно повезло» – он ожидает «тотального» профицита бюджета. Улучшается и внешнеполитическая обстановка, но не потому, «что мы что-то сделали», подчеркнул он. Просто страны заняты больше Китаем и своими внутренними проблемами.

Если власти выйдут на экономический рост, это повлияет и на доходы россиян. «Сейчас же безобразно низкие зарплаты, потому что нет мобильности трудовых ресурсов, нет спроса на них в регионах, потому что затолкали все в Москву», – заявил Дерипаска.