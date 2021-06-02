Чиновница назвала «Камазы» «хламом и металлолом». Компания дала 15 дней на опровержение

Глава Министерства охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова назвала «Камазы» «хламом и металлоломом». Компания пожаловалась на это губернатору региона и потребовала опровергнуть заявление чиновницы.

Об этом пишет издание Newsler. Скандальное заявление чиновницы прозвучало во время доклада об итогах и перспективах обращения с коммунальными отходами. Транспортировкой мусора в регионе, по данным Албеговой, занимаются 177 единиц техники, включая 22 мусоровоза «Mercedes».

Она объяснила, что технику немецкой марки можно заказать сразу, а вот технику других марок приходится ждать 30 дней. Более того, заметила чиновница, на парковке перед региональным заксобранием «с трудом» можно найти отечественные автомобили.

Албегова назвала себя патриотом страны, но с сожалением признала: «Наш отечественный автопром уступает по качеству транспорта автотехники западным производителям». Зарубежная техника служит «по десять лет», а мусоровозы «Камаза» через три года превращаются в «хлам и металлолом», заявила чиновница.

Компания отреагировала на это заявление, направив письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву. В нем «Камаз» потребовал «осуществить опровержение высказываний министра в официальном сообщении от правительства». Во время ближайшего выступления в заксобрании чиновница должна «обосновать несостоятельность распространенных суждений относительно качественных характеристик» техники компании.

Если в течение 15 дней губернатор не выполнит требования, «Камаз» обратится в суд.