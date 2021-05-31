«Будем защищать Белоруссию». МИД РФ пообещал Минску защиту от санкций Евросоюза

В российском МИДе пообещали Белоруссии защиту и поддержку, в случае санкций Евросоюза. В Москве то, что «придумывают западники», вызывает «абсолютно негативные эмоции», заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Слова Биричевского приводит РИА Новости. «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», – сказал представитель МИД.

Он напомнил, что Москва выступает против «импульсивных мер». Особенно тревожит Россию запрет на транзит российского газа через территорию Белоруссии. «Нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать», – отметил Биричевский.

Санкции против транзита газа через Белоруссию допустил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также санкции могут затронуть калийную промышленность и нефтехимию.