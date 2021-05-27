Дерипаска может стать новым бизнес-омбудсменом при Путине

После ухода с поста уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова его место может занять миллиардер Олег Дерипаска. В мае Дерипаска уже сменил Титова на посту наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и организации «Деловая Россия».

Кроме Дерипаски на должность могут претендовать: московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и депутат Мосгордумы Елена Николаева, которая в свое время была одним из инициаторов создания «Опоры России» и «Деловой России».

Бизнес-омбудсмен при президенте назначается главой государства на пять лет, но не более двух сроков подряд. Титов заявил, что не собирается оставаться на новый срок в 2022 году, поскольку он следует принципу: «Не более двух сроков подряд».