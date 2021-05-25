«Не более двух сроков подряд». С поста при Путине в этом году уйдет Борис Титов
25 Мая 2021 320 0 Политика
Бизнес-омбудсмен Борис Титов собирается покинуть должность в этом году. Он исполнял обязанности уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Владимире Путине с 2012 год. Последний раз Путин переназначал его летом 2017 года на второй срок. По словам Титова, решение уйти продиктовано тем, что срок его службы истекает, а он не хочет прирастать к месту.
Омбудсмен уйдет из принципа
- Борис Титов объявил о своем уходе с должности бизнес-омбудсмена при президенте Владимире Путине. Он сделал это на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, пишут «Открытые медиа».
- По его словам, в 2021 году истекает срок его полномочий, но продлевать его он не будет. «Нельзя прирастать к месту», – заявил Титов. Он также напомнил, что это его второй срок в должности, а он придерживается принципа: «Не более двух сроков подряд».
- Титов стал первым бизнес-омбудсменом в России. Путин назначил его на вновь созданную должность в 2012 году. Через пять лет, в 2017-м, президент переназначил Титова. При этом он занимает и другой пост рядом с Путиным – советника президента.
- Помимо работы в Кремле, Титов возглавляет «Партию Роста». Партия может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Также Титов продвигает экономические идеи «Столыпинского клуба» и является соратником экономиста Сергея Глазьева.
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- Одной из заметных инициатив Титова была репатриация бизнесменов в Россию из Великобритании. Однако когда первые предприниматели воспользовались приглашением Титова, в России их встретили с уголовными делами. Титову пришлось закрыть программу.
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