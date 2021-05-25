«Не более двух сроков подряд». С поста при Путине в этом году уйдет Борис Титов 320 0 Политика

Бизнес-омбудсмен Борис Титов собирается покинуть должность в этом году. Он исполнял обязанности уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Владимире Путине с 2012 год. Последний раз Путин переназначал его летом 2017 года на второй срок. По словам Титова, решение уйти продиктовано тем, что срок его службы истекает, а он не хочет прирастать к месту.