Кремль поверил в версию Лукашенко о самолете Ryanair

Кремль не нашел оснований не поверить в версию президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке самолета Ryanair в Минске. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минск следовал правилам, получив сообщение об угрозе.

«Здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», – цитирует Пескова РИА Новости. В Кремле считают, что Белоруссия «не сажала самолет по собственной инициативе», но действовала по правилам, получив сообщение об угрозе.

Опровержение Швейцарии слов Лукашенко о том, что сигнал о минировании пришел оттуда, в Кремле не видели. Тем не менее глава МИД страны Пьер-Алан Эльтшингер уже заявил, что страна непричастна к инциденту и ничего не знала «об угрозе бомбы на борту рейса».

Кремль призвал «осмыслить и понять, что произошло». По словам Пескова, никто из европейских стран даже не заявило о желании разобраться с этой темой. При этом требования о международном расследовании звучали в первый же день после инцидента.

Лукашенко объяснил принудительную посадку самолета в Минске информацией о минировании рейса, которая пришла из Швейцарии, но исходила с IP-адресом Польши. Самолет пролетал над белорусской АЭС, которую как раз в этот момент посещал Лукашенко. Чтобы не повторился «Чернобыль», Лукашенко решил посадить самолет. На борту, по его словам, был террорист. Однако о террористе ничего неизвестно, зато известно о задержании оппозиционера Романа Протасевича и его подруги, гражданки РФ Софии Сапеги.