Лукашенко рассказал о террористе в самолете Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые высказался о ситуации с посадкой Ryanair в Минске. По его словам, сообщение о минировании поступило из Швейцарии, а на борту самолета находился террорист.

Об этом сообщает БелТА. Лукашенко утверждает, что сообщение о минировании пришло с IP-адресов в Польше, но поступило оно из Швейцарии. В этой ситуации Лукашенко, по его словам, «действовал законно», поскольку он защищал пассажиров самолета.

«В самолете находился террорист и об этом знали далеко за пределами Белоруссии», – заявил Лукашенко.

В момент посадки рейса Ryanair в Минске Лукашенко, по его собственным словам, был рядом с БелАЭС. Он указал на то, что системы АЭС могли быть переведены в режим «полной боевой готовности».

Также Лукашенко назвал «фейковыми сотрудниками КГБ» людей, которые вышли в Минске после посадки и не полетели дальше в Вильнюс.