Вакцинация от COVD-19 стала обязательной в Якутии

Работодателям в Якутии грозят штрафы от 200 тыс. руб. за отсутствие вакцинации у сотрудников. Согласно заявлению пресс-службы правительства республики, мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Якутии после того, как глава республики Айсен Николаев потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Он сослался на постановление главного санитарного врача Якутии от 19 мая. В постановлении говорится об «обязательной иммунизации населения».

В Якутии могут вакцинировать 19 тыс. человек в сутки, но за последнюю неделю прививку сделали всего 21 860 человек.

Обязательную вакцинацию в России допустил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «в государственных интересах» власти могут сделать вакцинацию обязательной. Он объяснил это «соразмерностью ценностей» между человеком и обществом.