Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией 26 мая

25.05.2021 11:25 Комментарии

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а пограничникам – оформлять пассажиров, следующих из или в Белоруссию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующие поручения получили Мининфраструктуры, Госавиаслужба и ГП «Украаэрорух». Проработать закрытие авиасообщения поручил накануне президент Владимир Зеленский. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, это решение продиктовано «наглостью вызовов демократическим ценностям», которые исходят от Белоруссии. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале