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Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией 26 мая

25.05.2021 11:25
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Украина закрывает авиасообщение с Белоруссией 26 мая

Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а пограничникам – оформлять пассажиров, следующих из или в Белоруссию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующие поручения получили Мининфраструктуры, Госавиаслужба и ГП «Украаэрорух».

Проработать закрытие авиасообщения поручил накануне президент Владимир Зеленский. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, это решение продиктовано «наглостью вызовов демократическим ценностям», которые исходят от Белоруссии.

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