«Кума Путина» могут обменять на осужденных в России украинцев

Власти Украины могут обменять депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, на осужденных в России украинцев. Медведчука обвинили в госизмене и поместили под домашний арест.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает агентство УНИАН. «Если будет такая возможность (обменять Медведчука), мы охотно это сделаем», – заявил Данилов. Однако он подчеркнул – окончательное решение за президентом Владимиром Зеленским.

Генпрокуратура Украины перевела Медведчука из статуса свидетеля в подозреваемого по делу о госизмене 11 мая. Также Медведчука обвиняют в попытке хищения национальных ресурсов в Крыму и антиукраинской деятельности.

Медведчук выступает лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Президента Владимира Путина он знает с начала 2000-х годов. В 2004-м Путин стал крестным отцом его младшей дочери Дарьи.

Путин болезненно отреагировал на домашний арест Медведчука и обвинил украинские власти в «очевидной зачистке политического поля». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией», – заявил Путин.