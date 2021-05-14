В Финансовом университете стартовала VI Международная олимпиада по истории экономических учений

Студентам, проявившим себя с лучшей стороны, могут предоставить льготы при поступлении в магистратуру Финансового университета.

Сегодня, 14 мая, в Финансовом университете при Правительстве России проходит заключительный этап VI Международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений. Мероприятие стартовало в 14:00 мск и состоит из двух этапов.

Первый тур «Индивидуально-командный интеллектуальный марафон» направлен на проверку знаний о наиболее значимых фактах и нововведениях в области истории экономической мысли. По его итогам 10 лучших участников получат сертификаты Лауреатов олимпиады.

Второй тур «Лабиринт мыслей» будет проходить в формате игры «Что? Где? Когда?». Для проведения данного этапа каждая команда должна была заранее подготовить два творческих вопроса с правильным вариантом ответа.

По результатам двух туров жюри будут определять победителей олимпиады, информация о призерах будет размещена на официальном сайте Финансового университета до 25 мая. Студентам, проявившим себя с лучшей стороны, могут предоставить льготы при поступлении в магистратуру данного учебного заведения.