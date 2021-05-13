Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ

Президент подчеркнул, что трагедия в Казани показала наличие проблем с безопасностью в образовательных учреждениях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин после происшествия в школе Казани поручил правительству разработать и ввести единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в учебных заведениях страны. Об этом глава государства сообщил во время совещания с членами кабмина. Также Владимир Путин напомнил, что три года назад уже было дано соответствующее распоряжение, но его не выполнили в полном объеме.

Помимо этого президент призвал усилить контроль за оборотом гражданского оружия и повысить требования к их владельцам для того, чтобы не допустить повторения подобных трагических происшествий, пишет ТАСС.

Напомним, что 11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани пришел в учебное заведение и устроил там стрельбу, в результате 9 человек погибло, 23 пострадало.