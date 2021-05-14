В РФ диагностировали 9462 случая коронавируса

Общее количество зараженных достигло 4922901 человек.

В российском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая заявили, что суточный прирост инфицированных составил 9462 человека. Больше всего новых случаев COVID-19 диагностировали в Москве (3818), Санкт-Петербурге (739) и Московской области (648).

Таким образом, общее количество зараженных в России достигло 4922901 человек, поправилось 4537634 больных, умерло 115116 инфицированных.