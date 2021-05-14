Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

Иван Сухарев выступил с инициативой перед началом осеннего эпидемиологического сезона выдавать пожилым россиянам деньги на приобретение масок и перчаток.

Депутат Государственной думы России Иван Сухарев предложил ввести новое пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Соответствующее письмо он направил в адрес министра труда Антона Котякова.

По его словам, в условиях пандемии коронавирусной инфекции данная категория российских граждан находится в довольно уязвимом положении, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести медицинские маски и перчатки. В связи с этим Сухарев выступил с инициативой ежегодно и единовременно выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей, например, в виде именных сертификатов, которые можно потратить на определенные цели, пишет RT.