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Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

14.05.2021 10:36
Комментарии: 1
Российские пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей

Иван Сухарев выступил с инициативой перед началом осеннего эпидемиологического сезона выдавать пожилым россиянам деньги на приобретение масок и перчаток.

Депутат Государственной думы России Иван Сухарев предложил ввести новое пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Соответствующее письмо он направил в адрес министра труда Антона Котякова.

По его словам, в условиях пандемии коронавирусной инфекции данная категория российских граждан находится в довольно уязвимом положении, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести медицинские маски и перчатки. В связи с этим Сухарев выступил с инициативой ежегодно и единовременно выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей, например, в виде именных сертификатов, которые можно потратить на определенные цели, пишет RT.

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13:27 0 0
Вера:

Свежо предание,да верится с трудом.

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