Киев настаивает на скорой встрече Путина и Зеленского

Андрей Ермак заявил, что сейчас идет работа над согласованием условий проведения переговоров президентов, однако озвучивать какие-либо подробности пока рано.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг заявил, что встречу российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского нужно провести как можно скорее, поскольку сложившаяся ситуация на Донбассе требует оперативных реакций. Также он отметил, что сейчас Москва и Киев работают над согласованием условий проведения соответствующих переговоров, однако озвучивать какие-либо подробности пока рано, пишут Известия.