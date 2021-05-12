Счастье россиян стоит 173 тысячи рублей в месяц

Жителям России необходимо в среднем 173 тыс. руб. ежемесячно, чтобы ощущать себя счастливыми людьми. Больше всего нужно москвичам – 224 тыс. руб., меньше всего кировчанам – 132 тыс. руб. Реальные доходы в I квартале составили 32,6 тыс. руб.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов из 541 населенного пункта по всей России. Аналогичный опрос проводился в январе, и тогда для счастья россиянам в среднем необходимо было 166 тыс. руб. В 2020 году сумма равнялась 155 тыс. Таким образом, можно отследить влияние рекордной с 2016 года инфляции.

Дороже всего стоит счастье жителей Москвы – 224 тыс. руб., Владивостока – 200 тыс., Ростова-на-Дону – 195 тыс. Меньше всего нужно для счастья жителям Кирова – 132 тыс., Липецка – 136 тыс. и Оренбурга – 137 тыс.

Мужчинам для счастья нужно 192 тыс. руб., женщинам – 155 тыс. в среднем. Больше всего денег нужно россиянам в возрасте от 35 до 44 лет – 198 тыс. руб. Меньше всего молодежи в возрасте до 24 лет – 130 тыс. руб.

В реальности, по данным Росстата, россияне получали в первом квартале 2021 года 32,6 тыс. руб.