Россия задерживает поставки вакцины Северной Македонии за поддержку Навального

В Евросоюзе связали задержку поставок вакцины «Спутник V» Северной Македонии с ее поддержкой оппозиционера Алексея Навального. Страна подписала декларацию с осуждением ареста российского политика.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские чиновники видят несколько «геополитических причин» задержки поставок. Во-первых, Северная Македония в январе подписала декаларацию против ареста Навального, а во-вторых, подписала документ, который поддерживает санкции против России «за нарушение прав человека».

Российская сторона объясняет задержки проблемами с производством и спросом, говорит один из чиновников в Северной Македонии, занимающийся переговорами. Но высокопставленный европейский дипломат уверен – решение напрямую связано с позицией Северной Македонии в отношении Навального.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что поставки идут в рамках контракта. Политика на них не влияет.