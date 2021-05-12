Россия задерживает поставки вакцины Северной Македонии за поддержку Навального
В Евросоюзе связали задержку поставок вакцины «Спутник V» Северной Македонии с ее поддержкой оппозиционера Алексея Навального. Страна подписала декларацию с осуждением ареста российского политика.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские чиновники видят несколько «геополитических причин» задержки поставок. Во-первых, Северная Македония в январе подписала декаларацию против ареста Навального, а во-вторых, подписала документ, который поддерживает санкции против России «за нарушение прав человека».
Российская сторона объясняет задержки проблемами с производством и спросом, говорит один из чиновников в Северной Македонии, занимающийся переговорами. Но высокопставленный европейский дипломат уверен – решение напрямую связано с позицией Северной Македонии в отношении Навального.
В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что поставки идут в рамках контракта. Политика на них не влияет.
Написать комментарий
какая политика? вы о чем ? все в рамках договора ... кстати а почему у Навального еще нет гражданства Северной Македонии несправедливо это .. поддерживать поддерживаете а гражданства не даете сранно как то это пахнет с Македонской стороны