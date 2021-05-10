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«Тариф даже снизился на 5%». Вице-премьер рассказала об успехах «мусорной реформы» в России

10.05.2021 15:07
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«Тариф даже снизился на 5%». Вице-премьер рассказала об успехах «мусорной реформы» в России

Россия по уровню переработки отходов находится на уровне Мексики и Бразилии – 90% твердых коммунальных отходов в стране не перерабатываются. «Идеальной модели» переработки страна достигнет не раньше 2030 года.

Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «Аргументам и фактам». По ее прогнозу, только к 2030 году в стране будет сортироваться весь мусор, а полезные отходы начнут перерабатывать и «обретать вторую жизнь».

При этом вице-премьер подчеркнула, что захоронений мусора должно быть «в два раза меньше, чем сейчас». На текущий момент 90% мусора Россия отправляет на полигоны. Это уровень Бразилии и Мексики.

По-настоящему мусорная реформа началась только в 2019 году, считает Абрамченко. На первом этапе были созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны операторы и установлены тарифы для граждан. Абрамченко заметила, что «по стране» тариф «даже снизился на 5%».

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