Россия отказалась выплачивать Чехии миллиадр крон за взрыв в Врбетице

Российские власти не будут платить Чехии компенсации за взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году, в котором Прага обвиняет Москву. Причастность спецслужб России к этому инциденту в Госдуме назвали «надуманной», а в Совете Федерации абсурдным.

Об этом пишет ТАСС. От Госдумы выступил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, причастность спецслужб России к взрывы «надуманные» и «выдержаны в духе highly likely, абсурдны». Слуцкий порекомендовал Праге адресовать свои претензии «вашингтонским кураторам». Именно они, по мнению депутата, стоят за «этой провокацией».

Россия не будет ничего выплачивать, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, поскольку требования абсурдны, передает РИА Новости.

Чехия задумала стребовать с России 1 млрд крон (39 млн евро) в качестве ущерба за взрывы. Об этом заявила глава Минфина страны Алена Шиллерова. По ее словам, Россия должна «международную компенсацию в соответствии с международным правом».

Прага обвиняют Москвы в нападении на склад двух диверсантов из ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которые взорвали его в связи с тем, что его владелец – болгарский предприниматель – собирался продать вооружение украинской армии в Донбассе.