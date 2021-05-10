Чехия потребует от России 1 млрд крон в виде компенсации за взрывы

Не менее 1 млрд крон намерена требовать от России Чехия за взрывы в Врбетице. Компенсация будет оформлена «в соответствии с международным правом». Однако добиться выплаты будет очень трудно, признают в Европейском парламентском комитете.

Об этом Чешскому телевидению заявила министр финансов страны Алена Шиллерова. По ее словам, возместить ущерб потребовали палата депутатов. При этом она признала, что добиваться компенсации в уголовном судопроизводстве власти не хотят – «это займет очень много времени».

Председатель Европейского парламентского комитета Ондржея Бенешика, добиться выплаты будет очень трудно, но власти Чехии должны попытаться это сделать. Миллиард крон – сумма не окончательная. Власти региона, где произошел взрыв (Злинский край), могут требовать дополнительные компенсации.

По версии Чехии, в 2014 году два диверсанта «Александр Петров» и «Руслан Боширов», работающие на ГРУ России взорвали склад боеприпасов в Врбетице. Склад принадлежал болгарскому бизнесмену, который якоба планирова экспортировать оружие военным в Донбассе.