Воздушная часть парада в Москве может не состояться. На «метеозащиту» ушло более 400 млн рублей

Из-за дождливой погоды в Москве может не состояться воздушная часть парада Победы. По прогнозу «Фобоса», к утру 9 мая в столице может выпасть 68% месячной нормы. При этом на «метеозащиту» власти потратили 417,4 млн руб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Путина. «Погода может повлиять на воздушную часть парада», – заявил он.

По данным синоптиков «Фобоса», 8 мая может стать рекордным по объему осадков. Такие дожди, как сейчас в Москве, проходят в среднем раз в четверть века, отметил специалист центра Евгений Тишковец. К утру 9 мая в Москве может выпасть 35 мм осадков – 68% месячной нормы.

Как писали ранее «Открытые медиа», на мероприятия в честь Дня Победы в Москве будет потрачено 855,4 млн руб. Из них – 417,4 млн на «метеозащиту». Это больше, чем на техническое обеспечение парада, которое обойдется в 157,2 млн руб.

В воздушной части парада должны были принимать участие Ту-160, Ту-95МС, МиГ-31К, Су-57, Су-30СМ и МиГ-29. Кроме этого, предполагалось участие вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-35 и Ка-52.