Празднование Дня Победы обойдется в 855,4 млн рублей. Половина уйдет на «метеозащиту»

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы обойдутся бюджету в 855,4 млн руб. – меньше, чем юбилейное торжество в 2020 году, которое стоило почти 1 млрд руб. Однако потраченная сумма будет почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на тендеры Минобороны, управления делами президента и мэрии Москвы. Празднование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет самым дорогим с 2017 года за исключением 2020-го.

Больше всего средств – 417,4 млн руб. – уйдет на метеозащиту Москвы. Защищять будет «Агентство атмосферных технологий».

На техническое обеспечение парада будет потрачено 157,2 млн руб. В основном это перевозка военнослужащих, а также украшение Красной площади и Васильевского спуска. Управделами президента потратило 61,9 млн руб. на украшение и пиротехнику. Целых 15,4 млн руб. пошли на конверты для поздравлений президента и 25,1 млн руб. на их доставку ветеранам. При этом праздничные наборы для московских ветеранов обошлись в 9,2 млн руб.

В параде примут участие 37 расчетов численностью более 12 тыс. человек, более 190 единиц техники, историческая техника и 76 единиц авиации. Карантинных ограничений в этом году не будет.