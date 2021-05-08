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Володин: США могут «упиваться властью» благодаря победе СССР в войне

08.05.2021 16:42
Комментарии: 1
Володин: США могут «упиваться властью» благодаря победе СССР в войне

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, США добились многого в экономике и влияния в мире благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. После того, как США «зажили хорошо», они начали переписывать историю.

Об этом говорится в заявлении Володина на сайте Госдумы. В частности, Володин считает, что «Соединенные Штаты упиваются своей властью и экономикой. Но вопрос – благодаря кому?» Выиграть Вторую мировую войну без СССР было невозможно, подчеркунл Володин. Об этом говорили Черчилль и Рузвельт, но «как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать».

Также Володин осудил «демонтаж мемориалов в странах, которым свобода дарована советскими солдатами». Он пообещал, что «никто из нас» этого не простит.

До этого Володин отметился заявлением о том, что российская демократия – «многовековая» и «самая свободная» в мире. Тогда он призывал другие страны учиться у России – «в первую очередь это надо сказать США».

В конце апреля Володин встретился с 90-летней ветераном Великой Отечественной войны Анной Полуйко в Саратове. Ветеран обвинила действующие российские власти в лице Володина в том, что они: «Развалили (Россию), разворовали, продолжают». «Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?» – спросила ветеран у Володин. Спикер Госдумы промолчал.

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17:23 0 0
ольга:

Да наши криминальная власть давно предала заслуги предков , победивших в Войне, поскольку сама оккупировала и распродала страну и разграбила потомков победителей.

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