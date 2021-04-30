«Развалили, разворовали, продолжают». Не подставная ветеран сказала Володину, что думает о власти

90-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Полуйко из Саратова случайно встретила на улице города спикера Госдумы Вячеслава Володина, который вел видеотрансляцию в Instagram. Она обвинила власть во лжи и коррупции.

Расшифровку общения ветерана ВОВ и спикера Госдумы приводят «Свободные новости». 90-летняя пенсионерка 15 минут критиковала власть. «Воруют миллиарды, милларды, ну как можно?!» – недоумевала ветеран.

«Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то?» – спросила она напрямую у Володина. «Вот, пожалуйста, убавь ты вранье и всем скажи», – потребовала Полуйко. Володин не мешал пенсионерке высказываться, держал ее за руку и молчал.

По словам ветерана, для нее «позор, когда президент дает 10 тыс., чтобы ребенка в школу собрать». «Понимаешь, обидно-досадно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят – сколько там процентов – без гаща, деревни исчезли с карты. Ну это же позор!» – возмутилась ветеран ВОВ.

«Развалили, разворовали, продолжают. Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?» – спросила пенсионерка у представителя власти.

Володин после неожиданной встречи заявил, что «бабушка» дала ему «наказы». Он еще раз призвал «народных избранников» «слышать» простых людей.