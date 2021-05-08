«Нападение на всех». Премьер Чехии призвал все страны ЕС высылать российских дипломатов

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш призвал другие страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. В Чехии считают, что российские спецслужбы стоят за взрывами складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об этом Бабиш заявил на саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, передает РБК со ссылкой на Ceske noviny.

По словам чешского премьера, нападение на одного члена Евросоюза «это фактически нападение на всех (членов ЕС)». «Я попросил, чтобы они (другие страны ЕС) рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», – сказал Бабиш.

Чехия подозревает во взрыве складов оружия в Врбетице в 2014 году агентов российских спецслужб – «Александра Петрова» и «Руслана Боширова». После этого Москва и Прага обменялись высылкой дипломатов, а указанные подозреваемые лица, по информации проекта Bellingcat, получили повышение до «представителей Кремля» в регионах России, поскольку они больше не могут работать шпионами-диверсантами.

Пресс-секретарь президента Путина на это ответил, что в Кремле нет департамента спортивного питания, так как после отравления Скрипалей в Великобритании, в котором Лондон подозревает так же «Петрова» и «Боширова», предполагаемые сотрудники ГРУ представились в эфире телеканала RT специалистами по спортивному питанию.