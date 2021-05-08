Евросоюз отказался обсуждать новые санкции против России

На встрече глав МИД Евросоюза 10 мая новые санкции против России не будут рассматриваться. Также не будет обсуждаться высылка российских дипломатов. Но агрессивные действия Москвы министры рассмотрят.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

Источник подчеркнул, что, несмотря на резолюцию Европарламента, которая призывает остановить «Северный поток-2», ввести нефтегазовое эмбарго против России, заморозить активы российских олигархов и отключить Россию от SWIFT, главы МИД все это рассматривать не собираются. Нет проекта новых санкций и у внешнеполитической службы ЕС.

По словам источника, Евросоюз не принимает санкции ради санкций. Тем не менее, главы МИД обсудят агрессивные действия России против стран ЕС. В частности, источник упомянул высылку чешских дипломатов, контрсанкции против ЕС и военные учения у границ Украины. Кроме того, ЕС беспокоит нарушение прав человека в отношении оппозиционера Алексея Навального.