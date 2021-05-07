Глава Госдепа назвал отключение России от SWIFT «гипотетическим»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT. Глава Госдепа заявил, что не будет «вдаваться в гипотетические вопросы».

Об этом пишет «Коммерсант». Между тем Блинкен подчеркнул, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Однако желание «жить дружно» не исключает гипотетического ответа на агрессию России.

Что это за агрессия, страны «Большой семерки» (G7) дали понять по итогам саммита в Лондоне. Во-первых, Россия должна перестать угрожать Украине военным вторжением. Во-вторых, недопустимы кибератаки Москвы на страны Запада, а также кампании по дезинформации. Если Россия передаст контроль над границей Украины в районе Донбасса и вернет Крым, все санкции со страны будут сняты. Об этом говорится в итоговом документе, который приняли страны G7.

Если же Россия продолжит проявлять агрессию и недружественность, Блинкен пообещал «рассматривать все разумные варианты», чтобы сдержать «безрассудные или агрессивные действия» Москвы.

«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения», – сказал Блинкен, подчеркнув, что все в итоге будет зависеть от России.