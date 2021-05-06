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«Россия – угроза номер один». Страны G7 обвинили Москву в нарушении «правил миропорядка»

6 Мая 2021 139 0 Экономика
«Россия – угроза номер один». Страны G7 обвинили Москву в нарушении «правил миропорядка»

Страны «Большой семерки» поставили Россию на первое место среди угроз мировой безопасности и подтвердили свою приверженность режиму санкций против Москвы. На встрече в Лондоне министры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также верховный представитель Евросюза по иностранным делам призвали Россию отвести все войска от границы с Украиной.

России объяснили, как снять санкции

  • Страны G7 («Большой семерки») на встрече в Лондоне назвали Россию главной угрозой мировой безопасности. Об этом говорится в официальном коммюнике, которое появилось на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.
  • Поведение России G7 назвала «безответственным и дестабилизирующим». В частности, ведущие экономики мира беспокоят военные маневры России у границ Украины, «действия по подрыву демократических систем в других странах», а также «злонамеренную киберактивность и дезинформацию». «Большая семерка» поддерживает все страны, пострадавшие от российских спецслужб и предупреждает – мириться с этим она не будет.
  • Страны G7 подчеркивают, что они заинтересованы в «стабильных и предсказуемых отношениях с Россией». Но из-за угроз, которые исходят от Москвы, «Большая семерка» будет вынуждена наращивать «коллективные возможности по ответным мерам и сдерживанию поведения России», которое начало угрожать «правилам миропрядка».
  • «Большая семерка» будет и дальше поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также страны «безоговорочно отвергают временную оккупацию Крыма» и выражают обеспокоенность по поводу блокады Россией Черного моря и Керченского пролива. «Критически важно», чтобы Москва полностью отвела войска и снизила напряженность на границе с Украиной, считают в G7.

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  • Санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не сделает две вещи: не вернет Крым Украине и не выполнит Минские соглашения, передав контроль над границей в районе Донбасса Киеву.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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