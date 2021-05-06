«Россия – угроза номер один». Страны G7 обвинили Москву в нарушении «правил миропорядка» 139 0 Экономика

Страны «Большой семерки» поставили Россию на первое место среди угроз мировой безопасности и подтвердили свою приверженность режиму санкций против Москвы. На встрече в Лондоне министры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также верховный представитель Евросюза по иностранным делам призвали Россию отвести все войска от границы с Украиной.