«Газпром» бесплатно газифицирует небольшие частные дома

Частные дома площадью не более 300 кв. метров смогут претендовать на бесплатное подведение газовых труб к своим участкам. Трубы будут прокладываться до границ участков, тянуть их по территории участков собственникам придется самим.

Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова телеканалу «Россия 1». По его словам, бесплатный подвод газовых труб будет осуществляться в рамках догазификации населенных пунктов России.

Президент Владимир Путин во время послания федеральному собранию четко заявил – россияне не должны платить за подведение газа к границам их участков в населенных пунктах. Как отметил Густов, требование Путина будет выполнено в отношении жилых домов площадью до 300 кв. метров.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», – объяснил Густов.

На бесплатное подключение смогут рассчитывать только те потребители, у которых максимальный часовой расход газа не превышает 7 кубометров, а участок находится не боле чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» газификации 6 мая. В документе говорится, что к 2030 году уровень газификации в России вырастет на 10% – до 82,9%.