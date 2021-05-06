Путин оправдал продление майских выходных снижением числа заражений COVID-19

Президент Владимир Путин считает оправданным продление майских выходных с 1 по 10 мая, поскольку официальная статистика показывает снижение заболеваемости коронавирусом.

Об этом президент заявил в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает «Интерфакс».

По словам Путина, решение «оказалось оправданным» и «у нас продолжается снижение (количества новых заболеваний)». Однако Путин остался недоволен темпами вакцинации от COVID-19. «К сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать, и то, что нужно скорректировать», – сказал Путин.

Голикова доложила президенту, что ситуация стабильная. Рост числа новых заражений идет только в четырех регионах, а наибольшй рост (на 37%) – только в крупных городах, Москве и Петербурге.

Путин принял решение о дополнительных выходных 4, 5, 6 и 7 мая по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сказала, что в этом случае россияне, которые будут выезжать на дачу и затем возвращаться в город, не станут ездить туда-сюда и обмениваться «вирусной информацией». За это решение бизнес критиковал власти – правительство возложило обязанность выплатить сотрудникам зарплаты во время вынужденного простоя.