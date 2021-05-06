«Как Горбачев с Рейганом». Для Путина и Байдена ищут место встречи

Президенты России и США должны встретиться в июне этого года, чтобы разрядить двухсторонние отношения, оказавшиеся в низшей точке за всю историю. Среди неожиданных мест-претендентов на проведение встречи – Прага, Любляна, Баку и Рейкьявик.

Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших чиновников и политологов. Они подчеркивают – идеального места для двухстороннего саммита нет, в каждом городе Путина и Байдена поджидает свой исторический и политический контекст.

Так, например, Путин не может вести переговоры с Байденом в стране, которая входит в НАТО. Поскольку он воспринимает военный блок как «угрозу для России и ее сфер влияния». В этом смысле подходят такие страны, как Швейцария, Финляндия и Австрия. Но есть также «темные лошадки» – Исландия, Чехия, Словения и Азербайджан.

Со столицей Финляндии Хельсинки есть проблема – Путин там уже проводил встречу с президентом Дональдом Трампом в 2018 году и убедил его, что Москва не вмешивалась в выборы президента США. Байден может гипотетически исправить эту ошибку, но у него другая цель в переговорах с Путиным.

В то же время со столицей Азербайджана Баку есть сложность – военный конфликт с Ереваном. Байден не пойдет на оскорбление Армении, да и Путин не станет поддерживать таким образом Азербайджан. Словения в 2001 году принимала Путина и Джорджа Буша, но с 2004 года она входит в НАТО. С Чехией у России дипломатический конфликт – избежать его чешским политикам предлагал вице-премьер страны, но в обмен на молчание он хотел получить от России 1 млн доз вакцины «Спутник V».

Из «темных лошадок» остается Исландия. В Рейкьявике в 1986 году прошла встреча лидера СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Она стала первым шагом к завершению холодной войны. Но, во-первых, Исландия – член НАТО, во-вторых, до нее сложно добраться, а в-третьих, Путин вряд ли захочет ассоциаций с Горбачевым, который в общественном мнении проиграл холодную войну.

Поэтому наиболее вероятным вариантом пока остается Австрия. Австрийский канцлер Себастьян Курц 30 апреля предложил Путину провести переговоры с Байденом в Вене. Учитывая нейтральный статус страны и ее теплые отношения с Россией, для Путина это будет лучшее место для переговоров с Байденом.