Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 МАЙ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 МАЙ, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»

5 Мая 2021 372 0 Политика
Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предлагал силовикам и дипломатам отложить расследование взрывов на складе оружия в Врбетице в обмен на поставки 1 млн доз вакцины «Спутник V», пишет чешское издание Seznam Zpravy. Сам Гамачек категорически отрицает, что делал такое предложение.

Вакцины в обмен на молчание

  • Как утверждает Seznam Zpravy, 15 апреля Ян Гамачек, который, помимо должности вице-премьера и министра внутренних дел, временно исполнял обязанности министра иностранных дел, предложил на встрече с силовиками и дипломатами сделку с Москвой. Чешские власти отложат расследование взрывов на складе оружия в деревне Врбетице в 2014 году, а в обмен на это Москва поставит Чехии 1 млн доз вакцины «Спутник V».
  • По словам источников чешского издания, Гамачек провел встречу в своем кабинете в должности министра иностранных дел. Он говорил о потенциальной сделке с Москвой, дополнительным условием которой было то, что президент Владимир Путин согласится встретиться с президентом США Джо Байденом в Праге.
  • Участники встречи выступили резко против такой сделки с Москвой. Гамачек быстро отказался от предложенной схемы и «похоронил» свой план. В разговоре с Seznam Zpravy он назвал информацию источников издания «чушью», а в своем твиттере написал, что «однозначно отвергает спекуляции». Все, что написало СМИ, он считает основанным на «домыслах и лжи». «Никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить (этого), потому что такого не было», – заключил он.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Чехия официально обвиняет Россию в причастности к взрывам на складе оружия в Врбетице в 2014 году. По данным следствия, в нем подозреваются отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Этот инцидент может стоить «Росатому» права на постройку энергоблока чешской АЭС «Дукованы» за несколько миллиардов евро.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина

Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
Политика 1

Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения

Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения
Экономика

Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года

Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года
Экономика 1

Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду

Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
Экономика 5

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новости дня

15:36 Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются
Любимая криптовалюта Илона Маска обогнала по стоимости «Газпром»
Любимая криптовалюта Илона Маска обогнала по стоимости «Газпром»
11:47 Мишустин потребовал выплатить по 10 тыс. рублей на детей-школьников до 17 августа Мишустин потребовал выплатить по 10 тыс. рублей на детей-школьников до 17 августа
11:37 Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников Госдуме предложили закон против команды Навального и его сторонников
11:16 МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео МВД внедрит систему «Верблюд», чтобы распознавать россиян даже с «заменой лица» на видео
10:33 Путин обсудит с президентом Таджикистана военный конфликт на границе Киргизии Путин обсудит с президентом Таджикистана военный конфликт на границе Киргизии
04 МАЙ, 19:10 Власти запретили экспорт гречки до сентября Власти запретили экспорт гречки до сентября
Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина
04 МАЙ, 16:20 Мадуро поднял зарплаты в Венесуэле на 300%. Теперь они составляют 2,5 доллара в месяц Мадуро поднял зарплаты в Венесуэле на 300%. Теперь они составляют 2,5 доллара в месяц

Узнай, страна!

30 АПР, 18:41 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии
Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения
Доходов на потребление не хватает. Россияне быстрыми темпами «проедают» сбережения
30 АПР, 17:28 Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области
30 АПР, 16:51 Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите
30 АПР, 14:15 Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда
29 АПР, 23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
29 АПР, 20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
29 АПР, 12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter