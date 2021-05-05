Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V»
5 Мая 2021 372 0 Политика
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предлагал силовикам и дипломатам отложить расследование взрывов на складе оружия в Врбетице в обмен на поставки 1 млн доз вакцины «Спутник V», пишет чешское издание Seznam Zpravy. Сам Гамачек категорически отрицает, что делал такое предложение.
Вакцины в обмен на молчание
- Как утверждает Seznam Zpravy, 15 апреля Ян Гамачек, который, помимо должности вице-премьера и министра внутренних дел, временно исполнял обязанности министра иностранных дел, предложил на встрече с силовиками и дипломатами сделку с Москвой. Чешские власти отложат расследование взрывов на складе оружия в деревне Врбетице в 2014 году, а в обмен на это Москва поставит Чехии 1 млн доз вакцины «Спутник V».
- По словам источников чешского издания, Гамачек провел встречу в своем кабинете в должности министра иностранных дел. Он говорил о потенциальной сделке с Москвой, дополнительным условием которой было то, что президент Владимир Путин согласится встретиться с президентом США Джо Байденом в Праге.
- Участники встречи выступили резко против такой сделки с Москвой. Гамачек быстро отказался от предложенной схемы и «похоронил» свой план. В разговоре с Seznam Zpravy он назвал информацию источников издания «чушью», а в своем твиттере написал, что «однозначно отвергает спекуляции». Все, что написало СМИ, он считает основанным на «домыслах и лжи». «Никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить (этого), потому что такого не было», – заключил он.
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- Чехия официально обвиняет Россию в причастности к взрывам на складе оружия в Врбетице в 2014 году. По данным следствия, в нем подозреваются отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Этот инцидент может стоить «Росатому» права на постройку энергоблока чешской АЭС «Дукованы» за несколько миллиардов евро.
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