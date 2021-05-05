Вице-премьер Чехии хотел «выменять» молчание о «диверсии России» на 1 млн доз «Спутник V» 372 0 Политика

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предлагал силовикам и дипломатам отложить расследование взрывов на складе оружия в Врбетице в обмен на поставки 1 млн доз вакцины «Спутник V», пишет чешское издание Seznam Zpravy. Сам Гамачек категорически отрицает, что делал такое предложение.