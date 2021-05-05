Европа решила защититься от Китая. Власти опасаются скупки подешевевших компаний

Еврокомиссия предложила меры против госкомпаний из Китая, в особенности против тех, которые заинтересованы в микроэлектронике. Власти ЕС опасаются, что Китай скупит подешевевшие после пандемии компании.

Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что план разработали высокопоставленные еврочиновники, в том числе Маргрет Вестагер – антимонопольный комиссар.

Евросоюз намерен ограничить сделки и тендеры с участием иностранного госфинансирования. Это обусловлено тем, что власти ЕС опасаются скупки со стороны китайцев подешевевших во время пандемии компаний. В итоге европейские госорганы будут проверять все сделки крупнее 500 млн евро и контракты дороже 250 млн евро.

Также будет введено дополнительное госрегулирование на рынке полупроводников к 2030 году. По мнению еврочиновников, ЕС «слишком открыто и наивно» делился производством чипов с Тайванем, Китаем и Южной Кореей.

На политическом уровне сдерживать Китай поможет консультационный механизм в рамках G7 с США. В противовес Пекину ЕС продолжит переговоры о торговом соглашении с Индией и приостановит подписание аналогичного соглашения с Китаем. Китай воспринимается в ЕС как «системный конкурент».

Вестагер заявила, что гости в доме у ЕС должны «вести себя аккуратно и бережно относиться к вашей собственности». «Если компания извне приходит на наш рынок, то должна принимать наши правила», – подчеркнула Вестагер.