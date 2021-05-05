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Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются

05.05.2021 15:36
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Россиянам старше 40 лет рассказали, почему их зарплаты снижаются

Зарплаты россиян растут сразу после начала карьеры и переходят к снижению по достижении 40 лет. Таким образом, пик доходов приходится на середину трудоспособного возраста. В то же время на Западе зарплаты растут до самой пенсии. У этого есть причина.

О причине снижения зарплат россиян после 40 лет рассказал «Российской газете» директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

По его словам, на уровень доходов влияют разные факторы: навыки, знания, но главное – готовность учиться и переучиваться, а также способность интенсивно трудиться и состояние здоровья. «В конкурентной экономике в конечном счете платят за эффективность труда», – подчеркивает экономист.

Заработок начинает снижаться одновременно с производительностью. «В России сложилась парадоксальная ситуация – при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе своей карьеры», – замечает Гимпельсон. В Германии или скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России – только каждый 20-ый.

Зарплаты россиян падают именно потому, что после 40 лет подавляющее большинство перестает совершенствовать свой человеческий капитал. В связи с падением этого показателя эксперты ВШЭ прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет Россия окажется в застое.

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