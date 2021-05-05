Мишустин потребовал выплатить по 10 тыс. рублей на детей-школьников до 17 августа

Премьер-министр РФ Михиал Мишустин потребовал от профильных министерств отчитаться о единовременной выплате на детей-школьников, которую пообещал президент Владимир Путин, до 17 августа.

Об этом говорится в перечне поручений премьера на сайте правительства. Выплаты в 10 тыс. руб. должны получить семьи с детьми от 6 до 18 лет.

Ответственность за своевременное перечисление денег возлагается на Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд. Все они должны подготовить совместный доклад о «предоставлении финансовой помощи» россиянам.

К этому же сроку Мишустин потребовал доложиться о финансовой помощи неполным семьям с детьми и беременным женщинам. Они начнут получать выплаты с 1 июля каждый месяц, как и обещал Путин.

В свою очередь, Мишустин до 1 июля 2021 года должен представить президенту «целостную систему мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей», говорится в поручениях Путина по итогам послания федеральному собарнию.