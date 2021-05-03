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Путин дал два месяца на поиск решения проблемы бедности в семьях с детьми

3 Мая 2021 292 2 Экономика
Путин дал два месяца на поиск решения проблемы бедности в семьях с детьми

Президент Владимир Путин по итогам послания федеральному собранию дал поручение правительству, среди которых есть требование разработать подходы к созданию «целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей». Соответствующая система должна быть разработана до 1 июля 2021 года, говорится в тексте поручений президента.

Целостная система мер против бедности

  • Правительство России должно до 1 июля разработать «целостную систему мер» против бедности в семьях с детьми, говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам послания федеральному собранию (Поручение 1, пункт В). Задача будущей системы – свести «к минимуму риск бедности» семей с детьми.
  • По данным Росстата, с 2014 года по 2020-ый рождаемость в стране снизилась на 26%. В 2020 году в стране родилось 1,435 млн детей, что на 48,7 тыс. меньше показателя 2019-го и на 510 тыс. – 2014-го. Коэффициент рождаемости упал до 9,7 детей на 100 тыс. населения. Это минимум с 2002 года. При этом в январе-марте 2021 года рождаемость ушла вниз еще на 0,4%, до 336,9 тыс. новорожденных.
  • Падение рождаемости связано как с уменьшением числа женщин в детородном возрасте, так и с экономическим кризисом, в результате которого реальные располагаемые доходы россиян падают с 2014 года, потеряли более 10% и откатились на уровень 2010 года. Это приводит к тому, что семьи с двумя детьми в большинстве своем попадают за черту бедности – доход на душу падает ниже прожиточного минимума в 11,6 тыс. руб. Таким образом, более 82% бедных россиян – это члены многодетных семей, а каждый четвертый ребенок до 7 лет (23%) живет за чертой бедности.
  • Путин предложил бороться с этим с помощью выплат, которые он озвучил 21 апреля во время послания федсобранию. Во-первых, это единоразовая выплата, приуроченная к началу школьного года в 10 тыс. руб. Во-вторых, это выплаты по 5,6 тыс. руб. неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. В-третьих, выплаты 6,35 тыс. руб. беременным женщинами в трудной материальной ситуации. И, наконец, выплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме от официальной зарплаты.

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  • Через неделю Путин предстал перед Советом законодателей и пообещал не ограничиваться этими мерами. Официальный показатель бедности в России по итогам 2020 года составил 17,8 млн человек (12,1%). Еще около 10% находятся на границе черты бедности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
17:49 0 0
Вера:

Интересно,кому он дал это поручение и кто его будет выполнять? Скорее всего,исполнители,в очередной раз пропустят мимо ушей его пожелания.

И
16:29 1 0
И.И..:

закономерный результат, ибо предпосылок к росту жизненного уровня в РФ не имеется, они не созданы государством, у которого иные цели. предлагаемые мероприятия проблему не решают и лишь затягивают время перед худшим.

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