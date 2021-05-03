Путин дал два месяца на поиск решения проблемы бедности в семьях с детьми 292 2 Экономика

Президент Владимир Путин по итогам послания федеральному собранию дал поручение правительству, среди которых есть требование разработать подходы к созданию «целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей». Соответствующая система должна быть разработана до 1 июля 2021 года, говорится в тексте поручений президента.