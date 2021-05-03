Захарова: Власти готовятся к возможному отключению от SWIFT

Российские власти рассматривают отключение от системы межбанковской передачи информации о платежах SWIFT как гипотетическое. Но власти уже работают над минимизацией рисков от возможного ограничения доступа.

Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, идет «межведомственная проработка» вопроса с целью «минимазации рисков и экономического ущерба» в случае отключения от SWIFT.

Альтернативой международной системе может стать Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, которая была запущена в 2018 году. СПФС может соединиться с европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUO и CIPS, рассказал Захарова.

Отключить Россию от SWIFT в случае ее военного вторжения на территорию Украины призвал в своей резолюции Европарламент. Поскольку Россия отвела свои войска от границы Украины в конце апреля, этот вопрос пока не актуален. Однако ЕС дал понять России, что ее ждет, если Москва пойдет на военный конфликт с Киевом.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заметил, что у ЕС нет инструментов для отключения России от системы. В SWIFT, между тем, заявили, что выполняют все законы о санкциях, если они введены. Поскольку санкции, требующие отключить Россию, не введены, то и речи об этом идти не может. МИД РФ, в свою очередь, активно раздувает угрозу отключения, начиная с визита министра Сергея Лаврова в Китай в конце марта.