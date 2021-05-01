SWIFT отреагировала на призыв отключить Россию

Российская национальная ассоциация SWIFT (Россвифт) решила ответить на призывы отключить Россию от международной межбанковской системы обмена платежами. Позиция SWIFT остается неизменной – система соблюдает все законы о санкциях, подчеркнули в организации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт).

Система продолжит соблюдать все законы о санкциях. В этом смысле «позиция SWIFT остается неизменной», подчеркнули в организации. Ответственность за соблюдение санкций возлагается на финансовые учреждения, которые осуществляют финансовые операции. Сама же SWIFT только поставляет услуги обмена финансовыми сообщениями между банками.

Такой ответ можно трактовать как напоминание – SWIFT будет исполнять новые санкции, обязывающие отключить Россию от системы, если они приобретут характер закона, то есть будут введены. Но ответственность за их соблюдение будет возложена на российские банки.

Впервые отключить Россию от SWIFT предложили в 2014 году после сбитого южнокорейского Боинга над Донбассом. На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой предложил отключить Россию от SWIFT, остановить «Северный поток-2», арестовать активы российских олигархов и отказаться от проектов «Росатома» за «вторжение России на Украину», если оно последует.

Резолюцию приняли 569 голосами «за» при 67 «против». Воздержавшихся не было.