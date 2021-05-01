Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 МАЙ, 03:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 МАЙ, 03:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

SWIFT отреагировала на призыв отключить Россию

01.05.2021 20:04
Комментарии: 1
SWIFT отреагировала на призыв отключить Россию

Российская национальная ассоциация SWIFT (Россвифт) решила ответить на призывы отключить Россию от международной межбанковской системы обмена платежами. Позиция SWIFT остается неизменной – система соблюдает все законы о санкциях, подчеркнули в организации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт).

Система продолжит соблюдать все законы о санкциях. В этом смысле «позиция SWIFT остается неизменной», подчеркнули в организации. Ответственность за соблюдение санкций возлагается на финансовые учреждения, которые осуществляют финансовые операции. Сама же SWIFT только поставляет услуги обмена финансовыми сообщениями между банками.

Такой ответ можно трактовать как напоминание – SWIFT будет исполнять новые санкции, обязывающие отключить Россию от системы, если они приобретут характер закона, то есть будут введены. Но ответственность за их соблюдение будет возложена на российские банки.

Впервые отключить Россию от SWIFT предложили в 2014 году после сбитого южнокорейского Боинга над Донбассом. На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой предложил отключить Россию от SWIFT, остановить «Северный поток-2», арестовать активы российских олигархов и отказаться от проектов «Росатома» за «вторжение России на Украину», если оно последует.

Резолюцию приняли 569 голосами «за» при 67 «против». Воздержавшихся не было.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
20:53, 01.05 0 0
И.И..:

думаю, что когда оставят лишь минимальные каналы ЦБ для возврата кредитов взятых раннее и поступление расчетов за проданное сырье, мало не покажется. ибо подпитка бюджета за счет выеденного за рубеж будет либо невозможна, либо сопряжена с большими потерями комиссионных, средства которых придется гонять через тридевять государств и китай.

Статьи

Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение

Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение
Политика

Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов

Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов
Экономика 2

Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года

Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
Экономика 1

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице

Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Экономика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области

Новости дня

01 МАЙ, 19:18 На металлолом пустят крупнейшую атомную подлодку СССР На металлолом пустят крупнейшую атомную подлодку СССР
Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение
Путин запретил чиновникам второе гражданство. Но для некоторых может сделать исключение
01 МАЙ, 14:42 «Тогда власть становится тиранией». Патриарх предостерег «больших и малых» начальников «Тогда власть становится тиранией». Патриарх предостерег «больших и малых» начальников
30 АПР, 18:13 Кремль жаловался Китаю на критику Путина в TikTok Кремль жаловался Китаю на критику Путина в TikTok
30 АПР, 16:54 Эрдоган готов купить «внушительные объемы» вакцины «Спутник V» Эрдоган готов купить «внушительные объемы» вакцины «Спутник V»
30 АПР, 16:23 «Развалили, разворовали, продолжают». Не подставная ветеран сказала Володину, что думает о власти «Развалили, разворовали, продолжают». Не подставная ветеран сказала Володину, что думает о власти
30 АПР, 14:59 «Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян «Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян
Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов
Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов
30 АПР, 13:09 «Максимальное давление» пообещал «Газпрому» новый глава «Нафтогаз Украина» «Максимальное давление» пообещал «Газпрому» новый глава «Нафтогаз Украина»

Узнай, страна!

30 АПР, 18:41 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии
Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
Рост цен «съедает» пенсии россиян с начала года
30 АПР, 17:28 Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области
30 АПР, 16:51 Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите
30 АПР, 14:15 Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда
29 АПР, 23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
29 АПР, 20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
Новый налог на зарплаты готовят в России. За счет него хотят платить пособия по безработице
29 АПР, 12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter