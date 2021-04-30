«Максимальное давление» пообещал «Газпрому» новый глава «Нафтогаз Украина»

«Нафтогаз Украина» окажет максимальное давление на российский «Газпром» с использованием всех юридических возможностей. Такое обещание дал новый глава компании Юрий Витренко, который не понимает, почему целый год не было судебных тяжб.

Об этом пишет РБК со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Витренко в Facebook. По его словам, «Нафтогаз» под его руководством намерен преследовать юридически «Газпром», поскольку «Россия – это страна агрессор», а газовая монополия – «это, фактически, национальная газовая компания России».

Но не только политические мотивы будут двигать «Нафтогазом» при Витренко. «Это в интересах украинских потребителей, а в этом случае – и в интересах европейских потребителей», – заявил он. При этом Украина не закупает у России газ напрямую с 2015 года, а транзитный договор подписан до 2024 года.

Тем не менее первое, что хочет спросить с сотрудников «Нафтогаза» Витренко, почему в течение последнего года Украина не давила на «Газпром» и не инициировала новые судебные разбирательства.

Витренко занял должность главы «Нафтогаза» после отставки Андрея Коболева 28 апреля. Коболева уволило правительство Украины за провалы в работе компании в 2020 году и убыток в 19 млрд гривен (700 млн долларов) вместо прибыли в 11,5 млрд гривен.