Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов

Бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий за границей, начал собирать информацию о коррупционных и прочих преступлениях фигурантов «списка Навального». Всего Ходорковского интересуют 35 имен, против которых, по его мнению, Запад должен ввести санкции.

Об этом Ходорковский сказал в своем Telegram-канале. По его словам, перед возвращением в Россию Навальный назвал 35 имен, против которых должны быть введены санкции ЕС и США. «Алексей находится в колонии незаконно и несправедливо. Из солидарности с ним мы решили посодействовать сбору», – заявил бизнесмен.

Информация о преступлениях фигурантов списка нужна для обоснования санкций. Так, к примеру, ЕС не могут ввести санкции против российских олигархов за коррупцию в России, но только за нарушение прав человека в соответствие с актом Магнитского, пояснил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В списке на санкции есть миллиардеры и чиновники, в том числе Игорь Сечин, Алексей Миллер и Михаил Мишустин. Полный список публиковали РИА Новости.