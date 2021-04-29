Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов
Бизнесмен Михаил Ходорковский, проживающий за границей, начал собирать информацию о коррупционных и прочих преступлениях фигурантов «списка Навального». Всего Ходорковского интересуют 35 имен, против которых, по его мнению, Запад должен ввести санкции.
Об этом Ходорковский сказал в своем Telegram-канале. По его словам, перед возвращением в Россию Навальный назвал 35 имен, против которых должны быть введены санкции ЕС и США. «Алексей находится в колонии незаконно и несправедливо. Из солидарности с ним мы решили посодействовать сбору», – заявил бизнесмен.
Информация о преступлениях фигурантов списка нужна для обоснования санкций. Так, к примеру, ЕС не могут ввести санкции против российских олигархов за коррупцию в России, но только за нарушение прав человека в соответствие с актом Магнитского, пояснил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В списке на санкции есть миллиардеры и чиновники, в том числе Игорь Сечин, Алексей Миллер и Михаил Мишустин. Полный список публиковали РИА Новости.
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Браво Ходорковский, так держать!
Чмо еще то. Мало отсидел. Храбрым стал за рубежом. Пытается место Навального занять на Российский престол. Кишка тонка. Россияне его ненавидят. Жалко что сидит за границей.
Вот тут то ему звездец и придёт
про пахана не забудьте
Не забудьте поискать компромат на главаря коррупционеров.