Заключенным-строителям БАМ пообещали свободу раньше срока

Российские заключенные, которые согласятся работать на расширении Байкало-Амурской магистрали (БАМа), смогут освободиться из мест лишения свободы раньше срока. Но это коснется только тех, кто жил в регионах, в которых проходит железная дорога.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ФСИН по организации исполнения наказания, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова.

До этого «Коммерсант» рассказал об идее правительства привлечь к расширению БАМ и Транссиба заключенных, так как РЖД остро не хватает рабочих – всего требуется 15 тыс. человек, но даже с военными получается набрать не более 5 тыс. Инициативу уже назвали «возрождением ГУЛАГа».

Как пояснила Коробкова, инициатива о снижении срока и досрочном освобождении коснется только тех заключенных, которые жили в регионах прохождения железной дороги. В этом случае строительство будет рассматриваться как замена тюремного срока на обязательные работы. В действующем законодательстве это предусмотрено.

Однако не все могут попасть на стройку – отбирать будут только тех, кто доказал своим поведением «факт исправления». Строительств будет «возможностью вернуться в общество и продолжить отбывать наказание вне мест лишения свободы».

По словам Коробковой, всего в России 180 тыс. заключенных, которые могут сами или через адвоката подать ходатайство о переводе их на принудительные работы.