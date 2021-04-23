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Путин решил объявить «нерабочими» дни с 1 по 11 мая

23 Апреля 2021 2116 0 Политика
Путин решил объявить «нерабочими» дни с 1 по 11 мая

Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой сделать майские праздники непрерывными с 1 по 11 мая. До этого в рабочем календаре нерабочими были дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с выходными и переносом праздников 1 и 9 мая на будние дни. Президент пообещал подписать указ о длинных майских выходных сегодня, пишет ТАСС.

«Это все-таки необходимо»

  • Путин во время общения с главой Роспотребнадзора Анной Поповой согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. «Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем», – передает слова Путина ТАСС. Он пообещал подписать соответствующий указ сегодня.
  • Попова, в свою очередь, отметила, что «все об этом отдыхе мечтают» и «такого отдыха бы ждали». При этом она подчеркнула, что в эпидемиологическом плане это «было бы очень значимым решением» для «более стабильного» следующего эпидемиологического этапа.
  • По словам Поповой, на праздники большинство россиян едет на дачи, зачастую в общественном транспорте, а потом возвращаются в город на работу и снова на дачу. «В связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски», – пояснила она.
  • В Роспотребнадзоре заявили, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом может осложниться. По данным на 23 апреля, в России число новых случаев заражения составило 8 840 человек против 8 996 и 8 271 двумя днями ранее. Умерло 398 человек против 397 и 399 в предыдущие два дня. В Москве число заболеваний составило 2 502 против 2 704 и 1 988 за предыдущие два дня.

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  • Незадолго до встречи Путина с Поповой Федеральная служба по труду и занятости России рассказала россиянам о длинных выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Соответственно, две недели в мае 2021 года должны были быть четырехдневными с предпраздничными днями короче на 1 час.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после совещания у президента заявил, что майские выходные продлятся 10 дней – с 1 по 10 мая включительно, но речь о новом локдауне не идет. «На работу выходить во вторник 11 мая», – подчеркнул Песков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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