Путин решил объявить «нерабочими» дни с 1 по 11 мая 2116 0 Политика

Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой сделать майские праздники непрерывными с 1 по 11 мая. До этого в рабочем календаре нерабочими были дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с выходными и переносом праздников 1 и 9 мая на будние дни. Президент пообещал подписать указ о длинных майских выходных сегодня, пишет ТАСС.