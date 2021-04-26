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Китай усилит поддержку России в ответ на санкции США

26.04.2021 13:09
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Китай усилит поддержку России в ответ на санкции США

Китайские власти окажут поддержку России «в вопросах защиты государственного суверенитета» после санкций США. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По словам Вэньбиня, которые приводит ТАСС, Пекин настроен «решительно против применения односторонних санкций». Китай считает их «проявлением гегемонии», который вызывает всеобщий протест. Вместе с тем Пекин надеется, что США и Россия придут к конструктивному диалогу, построенному «на равноправной основе» и взаимном уважении.

Представитель МИД Китая призвал мировое сообщество в условиях пандемии сплотиться и «активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире».

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В конце марта официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай закончился ничем – Пекин не согласился на предложение Москвы отказаться от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, а также от доллара во взаимных расчетах. Более того, Китай не собирается строить вместе с Москвой военный союз против стран Запада.

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