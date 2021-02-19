В Росавиации опровергли возобновление чартерных рейсов с Египтом

Ранее в СМИ появилась информация об открытии чартерного сообщения между Россией и Египтом.

В Росавиации опровергли сообщения, распространенные в СМИ, о возобновлении чартерного сообщения между Россией и Египтом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство гражданской авиации Египта сделало заявление о том, что Москве и Каиру удалось договориться о возобновлении чартерных рейсов на популярные египетские курорты, но точной даты начала полетов озвучено не было.

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