Власти частично восстановили движение по Крымскому мосту

Из-за сильного снегопада движение по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Власти Крыма приняли решение о частичном открытии движения по Крымскому мосту. В настоящее время возобновил движение поток машин в сторону Краснодара. Тем не менее на полосе движения в сторону Керчи образовалась пробка, в которой стоят более 200 транспортных средств, включая автобусы и грузовые автомобили. Власти рекомендуют людям, по возможности, не совершать поездки по мосту, а переждать непогоду в ближайших населенных пунктах, пишет РБК.

Напоминаем, что 19 февраля власти Крыма приняли решение о закрытии движения по Крымскому мосту из-за сильных осадков и налипания мокрого снега. С начала открытия движения по мосту через Керченский пролив, это первый раз, когда движение по мостовому переходу было полностью остановлено.

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