Трампу объявили второй импичмент подряд

За отстранение действующего лидера США проголосовали 219 конгрессменов, против выступили 203.

В среду, 13 декабря, члены Палаты представителей США одобрила резолюцию об импичменте действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Уточняется, что президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу и в беспорядках в Вашингтоне. Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским лидером, которому импичмент объявили дважды, пишет ТАСС.

Напомним, что первый раз действующего главу США хотели отстранить от должности в 2019 году за злоупотребление властью.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне.

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