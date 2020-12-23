Путин: в России необходимо повысить МРОТ

Недавно в нашей стране МРОТ приравняли к прожиточному минимуму.

В России необходимо постепенно повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также глава государства добавил, что недавно в нашей стране произошло важное событие: МРОТ приравняли к прожиточному минимуму, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин попросил все российские регионы сделать 31 декабря выходным днем.