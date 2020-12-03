В РФ впервые обнаружили более 28 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В стране общее количество инфицированных составило 2375546 человек.

За минувшие 24 часа в России выявили рекордное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 28145. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19. Традиционно, наибольшее количество инфицированных было зафиксировано в Москве (7750), Санкт-Петербурге (3692) и Подмосковье (1193).

Таким образом, на сегодняшний день в России общее число заразившихся коронавирусом составило 2375546 человек. С начала пандемии в стране 41607 пациентов умерло, 1859851 больной вылечился.

Напоминаем, что накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать вакцинацию россиян от COVID-19.