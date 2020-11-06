В ВШЭ предлагают повысить налоги для обеспеченных граждан

Повысить ставку НДФЛ можно до 20-24%.

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что в России может быть введена прогрессивная шкала по уплате НДФЛ. Так, согласно их расчетам, можно повысить ставку налога на доходы физических лиц до 20-24% для тех россиян, которые получают порядка 12 млн рублей и 24 млн рублей в год. Речь идет о неинвестируемых личных доходах. Также эксперты предлагают увеличить ставку налога на прибыль на неинвестируемые свободные денежные средства компаний. Причем ставка налога на прибыль может составить 24% или даже 30%, пишет ТАСС.

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