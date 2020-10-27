Лукашенко: Белоруссия столкнулась с проявлениями терроризма

Митингующие блокируют железнодорожные пути, что может привести к серьезным катастрофам.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил действия протестующих, как проявление террористической деятельности. Так глава Белоруссии назвал перекрытие митингующими железнодорожных путей и блокирование железнодорожной автоматики, включая и замыкание рельсов. По словам Лукашенко, такие действия могут привести к серьезным катастрофам и гибели многих людей, что нельзя расценивать иначе, как действия террористически настроенных групп, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Белоруссии началась всеобщая забастовка, к которой присоединились рабочие многих заводов страны.